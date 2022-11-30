Китай має намір збільшити кількість ядерних боєголовок ​​​​​​​майже в чотири рази, - Пентагон

Як пише видання, посилаючись на звіт Пентагону, такі дані базуються на що може дозволити Пекіну зрівнятися чи перевершити глобальну міць Вашингтона до середини сторіччя.

Видання зазначає, раніше у Пентагоні визнавали, що розширення ядерного арсеналу Китаю є проблемою для США, де розмірковують про те, як забезпечувати ефективне ядерне стримування одразу двох країн Росії та Китаю.

У яких країнах ядерних боєголовок найбільше

Зазначимо, за даними американських вчених, на початок 2022 року у світі налічується сумарно 12,7 тисячі ядерних боєголовок, з яких 9,4 тисячі перебувають на військових складах, решту боєголовок було виведено з експлуатації, але вони все ще чекають на демонтаж.

Найбільший ядерний запас має Росія приблизно 5 977 боєголовок, але з них близько 1500 знято з експлуатації або чекає на демонтаж.

Друге місце США, які поступово скорочують свій ядерний потенціал, - 5 428, третє - Китай (350), після йдуть Франція - 290 та Британія - 225. Майже однаковий ядерний потенціал у Пакистану та Індії - 165 та 160 боєголовок відповідно.

Раніше ми писали, що Китай розробляє ядерну зброю набагато швидше, ніж прогнозували. І це викликає явне занепокоєння у США, де вважають, що це може стати "проблемою найближчого майбутнього", оскільки війна в Україні в цьому плані "лише розминка".