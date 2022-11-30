UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай має намір збільшити кількість ядерних боєголовок ​​​​​​​майже в чотири рази, - Пентагон

Фото: Пекін хоче наростити до 1500 боєголовок до 2035 року (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї планують збільшити свій ядерний арсенал майже в чотири рази. Таким чином у країні до 2035 року може бути 1500 ядерних боєголовок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як пише видання, посилаючись на звіт Пентагону, такі дані базуються на що може дозволити Пекіну зрівнятися чи перевершити глобальну міць Вашингтона до середини сторіччя.

Видання зазначає, раніше у Пентагоні визнавали, що розширення ядерного арсеналу Китаю є проблемою для США, де розмірковують про те, як забезпечувати ефективне ядерне стримування одразу двох країн Росії та Китаю.

У яких країнах ядерних боєголовок найбільше

Зазначимо, за даними американських вчених, на початок 2022 року у світі налічується сумарно 12,7 тисячі ядерних боєголовок, з яких 9,4 тисячі перебувають на військових складах, решту боєголовок було виведено з експлуатації, але вони все ще чекають на демонтаж.

Найбільший ядерний запас має Росія приблизно 5 977 боєголовок, але з них близько 1500 знято з експлуатації або чекає на демонтаж.

Друге місце США, які поступово скорочують свій ядерний потенціал, - 5 428, третє - Китай (350), після йдуть Франція - 290 та Британія - 225. Майже однаковий ядерний потенціал у Пакистану та Індії - 165 та 160 боєголовок відповідно.

Раніше ми писали, що Китай розробляє ядерну зброю набагато швидше, ніж прогнозували. І це викликає явне занепокоєння у США, де вважають, що це може стати "проблемою найближчого майбутнього", оскільки війна в Україні в цьому плані "лише розминка".

Додамо, нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін допустив поширення ядерної зброї через війну РФ проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайЯдерна зброяЯдерна війна