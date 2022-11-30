Китай намерен увеличить количество ядерных боеголовок почти в четыре раза, - Пентагон

Как пишет издание, ссылаясь на отчет Пентагона, такие данные базируются на что может позволить Пекину сравняться или превзойти глобальную мощь Вашингтона к середине столетия.

Издание отмечает, что ранее в Пентагоне признавали, что расширение ядерного арсенала Китая является проблемой для США, где рассуждают о том, как обеспечивать эффективное ядерное сдерживание сразу двух стран России и Китая.

В каких странах ядерных боеголовок больше всего

Отметим, по данным американских ученых, на начало 2022 года в мире насчитывается суммарно 12,7 тысячи ядерных боеголовок, из которых 9,4 тысячи находятся на военных складах, остальные боеголовки были выведены из эксплуатации, но они все еще ждут демонтажа.

Наибольший ядерный запас имеет Россия примерно 5977 боеголовок, но из них около 1500 снято с эксплуатации или ждет демонтаж.

Второе место США, постепенно сокращающие свой ядерный потенциал, - 5 428, третье - Китай (350), затем идут Франция - 290 и Британия - 225. Почти одинаковый ядерный потенциал у Пакистана и Индии - 165 и 160 боеголовок соответственно.

Ранее мы писали, что Китай разрабатывает ядерное оружие гораздо быстрее прогнозируемого. И это вызывает явную обеспокоенность в США, где считают, что это может стать "проблемой ближайшего будущего", поскольку война в Украине в этом плане "только разминка".