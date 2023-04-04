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Китай має моральний обов'язок, він не повинен бути на боці Росії, - Боррель

Фото: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Китай має моральний обов'язок сприяти встановлення миру в Україні. Тому Пекін не може бути на боці Росії у війні.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідну заяву головний дипломат Європейського союзу зробив після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

Китай має моральний обов'язок сприяти справедливому миру, він не може стати на бік агресора", - сказав Боррель.

Нагадаємо, що сьогодні у Брюсселі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також прибув до Брюсселя, аби взяти участь у засіданні комісії Україна-НАТО. У рамках візиту він вже провів переговори з Жозепом Боррелем, також заплановані зустрічі з генсеком НАТО та іншими міністрами закордонних справ.

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