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Китай має доступ до даних користувачів TikTok, - речник палати представників США

Фото: Китай має доступ до даних користувачів TikTok (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, що може використовуватись у цілях шпигунства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера палати представників США Кевіна Маккарті.

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу виступав перед Комітетом палати представників. На питання про те, чи шпигував додаток за американцями на прохання Пекіна, Чу відповів: "Ні".

Речник Палати представників зазначив: "Дуже хвилює, що генеральний директор TikTok не може бути чесним і визнати те, що ми вже знаємо – Китай має доступ до даних користувачів TikTok".

За його словами, Палата представників США рухатиметься далі із ухваленням законів щодо захисту американців від технологічних щупалець Комуністичної партії Китаю.

Раніше ми писали, що американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.

Нагадаємо, уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.

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