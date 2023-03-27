Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok, - спикер палаты представителей США

Власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, которые могут использоваться в целях шпионажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу выступал перед комитетом палаты представителей. На вопрос о том, шпионило ли приложение за американцами по просьбе Пекина, Чу ответил: "Нет".
Спикер Палаты представителей отметил: "Очень волнует, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем – Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok".
По его словам, Палата представителей США будет двигаться дальше с принятием законов по защите американцев от технологических щупалец Коммунистической партии Китая.
Ранее мы писали, что американские законодатели собирают подписи, чтобыпредоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.
Напомним, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.
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