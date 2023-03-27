Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok, - спикер палаты представителей США

Власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, которые могут использоваться в целях шпионажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу выступал перед комитетом палаты представителей. На вопрос о том, шпионило ли приложение за американцами по просьбе Пекина, Чу ответил: "Нет".

Спикер Палаты представителей отметил: "Очень волнует, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем – Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok".

По его словам, Палата представителей США будет двигаться дальше с принятием законов по защите американцев от технологических щупалец Коммунистической партии Китая.