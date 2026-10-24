Китай має достатній вплив на РФ, щоб спонукати Путіна до миру, - Зеленський

"Китай має вплив на Росію, адже є для неї реальним ринком збуту, а товарообіг між Росією та Китаєм, здається, є найбільшим. Тож, звичайно, Китай має вплив і може змусити Путіна припинити цю війну", - сказав президент.

Також Зеленський висловився щодо можливої зустрічі лідерів Китаю, США та Росії. За його словами, він не знає, які питання будуть обговорюватися, якщо така зустріч відбудеться, однак наголосив на чіткій позиції Києва, що не може бути жодних рішень щодо України без України.

"Сподіваюся, ніхто не ділитиме Україну. Для нас це непросто. Нам потрібні друзі, а не російські друзі", - підкреслив український лідер.

Президент додав, що Україна завжди підтримувала багатосторонні переговори та виступала за переговори з Російською Федерацією за посередництвом Сполучених Штатів Америки та за підтримки Європи.

"Якщо Китай справді хоче допомогти, він може це зробити. Але я справді не знаю порядку денного їхньої зустрічі", - резюмував Зеленський.