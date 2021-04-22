Китай из-за климатического кризиса планирует сокращать потребление угля с 2026 года

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата . Китай достигнет углеродной нейтральности.

Об этом он заявил на климатическом саммите, сообщает CNN .

Он заявил, что его страна достигнет углеродной нейтральности намного быстрее многих развитых стран.

"Китай будет жестко контролировать потребление угля в 2021-2025 годах и начнет сокращать его с 2026 года" - заявил Си Цзиньпин.

Также президент США Джо Байден призвал страны принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса. В частности, Америка намерена к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу.