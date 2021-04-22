Китай через кліматичну кризу планує скорочувати споживання вугілля з 2026 року

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що розвинені країни повинні посилити заходи по боротьбі зі зміною клімату. Китай досягне вуглецевої нейтральності.
Про це він заявив на кліматичному саміті, повідомляє CNN.
Він заявив, що його країна досягне вуглецевої нейтральності набагато швидше багатьох розвинених країн.
"Китай буде жорстко контролювати споживання вугілля в 2021-2025 роках і почне скорочувати його з 2026 року" - заявив Сі Цзіньпін.
Також президент США Джо Байден закликав країни вживати активних заходів щодо врегулювання кліматичної кризи. Зокрема, Америка має намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.
Нагадаємо, у 2020 році Світовий океан поглинув рекордну кількість тепла. В ООН заявили, що світ рухається до катастрофічного підвищення температури в цьому столітті.
Крім того, в грудні 2020 року генеральний секретар ООН закликав оголосити "надзвичайний стан клімату" у світі.