RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Китай через кліматичну кризу планує скорочувати споживання вугілля з 2026 року

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що розвинені країни повинні посилити заходи по боротьбі зі зміною клімату. Китай досягне вуглецевої нейтральності.

Про це він заявив на кліматичному саміті, повідомляє CNN.

Він заявив, що його країна досягне вуглецевої нейтральності набагато швидше багатьох розвинених країн.

"Китай буде жорстко контролювати споживання вугілля в 2021-2025 роках і почне скорочувати його з 2026 року" - заявив Сі Цзіньпін.

Також президент США Джо Байден закликав країни вживати активних заходів щодо врегулювання кліматичної кризи. Зокрема, Америка має намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.

Нагадаємо, у 2020 році Світовий океан поглинув рекордну кількість тепла. В ООН заявили, що світ рухається до катастрофічного підвищення температури в цьому столітті.

Крім того, в грудні 2020 року генеральний секретар ООН закликав оголосити "надзвичайний стан клімату" у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Китайклимат
Читайте також
США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, - Байден
ЄС планує до 2030 року скоротити викиди CO2 на 55%
Прогноз погоди