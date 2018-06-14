Китай та Індія мають намір купувати більше американської нафти на противагу ОПЕК

Азіатські імпортери хочуть чинити тиск на ОПЕК для контролю цін на нафту

Два найбільших покупців нафти в Азії - Китай та Індія - мають намір купувати більше американської нафти для боротьби з домінуванням країн ОПЕК на азіатському ринку. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що Індія і Китай обговорюють шляхи збільшення імпорту сирої нафти США в Азію для скорочення залежності від членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Країни мають намір чинити тиск на виробників ОПЕК, щоб тримати ціни під контролем.

"Диверсифікація джерел поставок принесе користь як Індії, так і Китаю за рахунок посилення конкуренції між виробниками нафти. Закупівля нафти за низькою ціною важлива для азіатських споживачів", - зазначив аналітик Interfax Global Energy Абхішек Кумар.

Нагадаємо, раніше США попросили ряд країн ОПЕК наростити видобуток нафти на 1 млн барелів на день.