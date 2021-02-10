Китай и Индия начали отводить войска от совместной границы

По его словам, решение об отводе войск было принято в ходе переговоров на уровне военного командования.

"Согласно консенсусу, достигнутому в ходе 9-го раунда переговоров на уровне военного командования между Китаем и Индией, передовые подразделения китайских и индийских Вооруженных сил в Пангонг Хунань и на северном побережье одновременно начали организовывать разведение 10 февраля", - заявил Цянь.

Отметим, что разногласия в отношениях между Китаем и Индией обострились с конца апреля 2020 года после вторжения Китая на спорную территорию вдоль линии фактического контроля Китая. Тогда китайские военные разбили лагеря, перебросили артиллерию и транспортные средства, чем "застала Индию врасплох".

Территориальный спор между странами начался еще в 1947 году во время разделения британской Индии, в котором участвовали в основном Индия и Пакистан. Однако в 1962 году между Индией и Китаем произошла пограничная война, в результате которой под контроль КНР перешел находящийся вблизи Тибета регион Аксайчин.

С тех пор между Индией и Китаем регулярно происходят столкновения у границы.