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Китай та Індія почали відводити війська від спільного кордону

Автор: Лера Полищук

Уряду Китаю та Індії почали відведення військ від спільного кордону в районі озера Пангонг-Цо. Розведення військ почалося в середу, 10 лютого.

Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони Китаю У Цянь.

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За його словами, рішення про відведення військ було прийнято в ході переговорів на рівні військового командування.

"Згідно з консенсусом, досягнутого в ході 9-го раунду переговорів на рівні військового командування між Китаєм і Індією, передові підрозділи китайських та індійських Збройних сил в Пангонг Хунань і на північному узбережжі одночасно почали організовувати розведення 10 лютого", - заявив Цянь.

Зазначимо, що розбіжності у відносинах між Китаєм і Індією загострилися з кінця квітня 2020 року після вторгнення Китаю на спірну територію вздовж лінії фактичного контролю Китаю. Тоді китайські військові розбили табору, перекинули артилерію і транспортні засоби, ніж "застала Індію зненацька".

Територіальний спір між країнами почався ще в 1947 році під час поділу британської Індії, в якому брали участь в основному Індія і Пакистан. Проте в 1962 році між Індією і Китаєм відбулася прикордонна війна, в результаті якої під контроль КНР перейшов знаходиться поблизу Тибету регіон Аксайчин.

З того часу між Індією і Китаєм регулярно відбуваються зіткнення біля кордону.

Нагадаємо, в червні минулого року на спірній китайсько-індійського кордону в Гімалаях сталася перестрілка між військовими цих країн. Тоді в результаті конфлікту загинули 20 індійських військових.

Після цього Індія і Китай обмінялися взаємними звинуваченнями. Країни звинуватили один одного в навмисних провокацій.

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