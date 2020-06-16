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Столкновения Индии и Китая впервые за десятилетия привели к жертвам

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 20:55
Столкновения Индии и Китая впервые за десятилетия привели к жертвам
Фото: индийские пограничники на границе с Китаем (flickr.com pravinsphotos)

В результате конфликта в пограничном районе погибли 20 индийских военных

На китайско-индийской границе произошли столкновения между пограничниками Китая и Индии. В результате конфликта погибли 20 индийских военных.

Об этом сообщает The Guardian.

Индийские военные заявили о том, что вечером 15 июня между ними и военными Китая произошла "насильственная схватка". Изначально военные сообщили, что китайские военные застрелили двух индийских солдат и офицера.

Однако позже в Вооруженных силах Индии сообщили, что еще 17 военных "получили серьезные ранения при исполнении служебных обязанностей в месте обстрела и подвергались воздействию низких температур в высокогорной местности и погибли от полученных ран".

Отмечается, что в последний раз в пограничном районе смертельные конфликты происходили более 45 лет назад.

В настоящее время на месте происшествия находятся чиновники обеих стран, которые пытаются решить спор.

Отметим, между Китаем и Индией существует длительные разногласия, связанные с не урегулированием общей границы.

Территориальный спор начался в 1947 году во время разделения британской Индии, в котором участвовали в основном Индия и Пакистан. Однако в 1962 году между Индией и Китаем произошла пограничная война, в результате которой под контроль КНР перешел находящийся вблизи Тибета регион Аксайчин.

С тех пор между Индией и Китаем регулярно происходят столкновения у границы.

Напомним, 10 мая на границе произошел очередной конфликт между пограничными патрулями Китая и Индии, тогда пострадали 13 человек.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины конфликтКитайИндияпреступления
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