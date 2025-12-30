Китай і США посварилися через спроби помирити Таїланд і Камбоджу, - Bloomberg

Китайський підхід до посередництва

Пекін стримано відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про його роль у припиненні бойових дій між Таїландом і Камбоджею.

Під час переговорів із представниками обох країн міністр закордонних справ Китаю Ван Ї наголосив, що "зусилля Китаю зі сприяння миру і діалогу ніколи не нав'язуються іншим і не перевищують своїх кордонів".

Аналогічна позиція була озвучена на окремих зустрічах із камбоджійською стороною.

Припинення вогню і боротьба за вплив

Таїланд і Камбоджа домовилися про негайне припинення вогню після серії сутичок, унаслідок яких загинули десятки військових і цивільних, а понад півмільйона людей були змушені покинути свої домівки. Це вже друге перемир'я за останні шість місяців.

Ситуація підкреслила суперництво США і Китаю за вплив у регіоні. Вашингтон представив домовленості як результат американського тиску, зокрема торгових погроз.

Пекін же позиціонує себе нейтральним посередником і ставить під сумнів західний підхід до врегулювання конфліктів.

Роль АСЕАН і гуманітарна допомога

Китай заявив про готовність підтримати місію спостерігачів АСЕАН і надати гуманітарну допомогу. Камбоджа вже отримала близько 3 млн доларів, Таїланд розглядає аналогічну пропозицію.

При цьому стабільність перемир'я залишається під питанням через інциденти з мінами в спірних районах.