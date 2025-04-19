Китай і Росія становлять спільну загрозу для світу, - Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз з погляду іноземного втручання в Канаду, і є новою загрозою в Арктиці.

Він також розкритикував Китай за те, що він є партнером Росії у війні з Україною, і додав, що це є загрозою для всієї Азії й Тайваню зокрема.

"Китай, в геополітичному сенсі", - відповів Марк Карні під час дебатів 17 квітня, коли його попросили назвати найбільшу загрозу безпеці Канади.

Китай не зацікавлений у завершенні війни в Україні

Нагадаємо, раніше керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок зазначив, що виклики, які створює Китай для євразійського континенту, залишаються недооціненими. На його думку, Європа наразі заграє з Пекіном, тоді як Дональд Трамп, судячи з його дій, має чітке прагнення послабити Китай, хоча розвиток подій може внести певні корективи.



Нагадаємо, що 17 квітня президент України Володимир Зеленський сказав, що Китай постачає зброю Росії для війни проти України. За його словами, є інформація від СБУ та розвідки "про порох, артилерію".

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