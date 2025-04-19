Китай и Россия представляют общую угрозу для мира, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Китай - одна из самых больших угроз с точки зрения иностранного вмешательства в Канаду, и является новой угрозой в Арктике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай, в геополитическом смысле", - ответил Марк Карни во время дебатов 17 апреля, когда его попросили назвать самую большую угрозу безопасности Канады. Карни сказал, что Канада должна противостоять угрозам внешнего вмешательства со стороны Китая. Он также раскритиковал Китай за то, что он является партнером России в войне с Украиной, и добавил, что это является угрозой для всей Азии и Тайваня в частности.