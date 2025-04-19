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Китай и Россия представляют общую угрозу для мира, - Карни

Суббота 19 апреля 2025 01:20
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Китай и Россия представляют общую угрозу для мира, - Карни Фото: Марк Карни (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Китай - одна из самых больших угроз с точки зрения иностранного вмешательства в Канаду, и является новой угрозой в Арктике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай, в геополитическом смысле", - ответил Марк Карни во время дебатов 17 апреля, когда его попросили назвать самую большую угрозу безопасности Канады.

Карни сказал, что Канада должна противостоять угрозам внешнего вмешательства со стороны Китая.

Он также раскритиковал Китай за то, что он является партнером России в войне с Украиной, и добавил, что это является угрозой для всей Азии и Тайваня в частности.

Китай не заинтересован в завершении войны в Украине

Напомним, ранее руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок отметил, что вызовы, которые создает Китай для евразийского континента, остаются недооцененными. По его мнению, Европа сейчас заигрывает с Пекином, тогда как Дональд Трамп, судя по его действиям, имеет четкое стремление ослабить Китай, хотя развитие событий может внести определенные коррективы.

Напомним, что 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Китай поставляет оружие России для войны против Украины. По его словам, есть информация от СБУ и разведки "о порохе, артиллерии".

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