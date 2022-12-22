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Китай і Росія розпочали спільні навчання у Східнокитайському морі

Фото: у військово-морських навчаннях беруть участь китайські і російські кораблі та літаки (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Китайські і російські військові кораблі відпрацювали спільні дії у Східнокитайському морі, підтверджуючи таким чином зростаюче оборонне співробітництво двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як пише видання, ці навчання продовжили серію маневрів, які передбачатимуть запуск ракет та артилерійські стрільби. У них також візьмуть участь російські та китайські літаки.

"Основна мета тижневих навчань - зміцнення військово-морського співробітництва між Російською Федерацією та Китаєм, підтримання миру та стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - зазначили у Міноборони РФ.

При цьому оборонне відомство росіян повідомило, що у навчаннях беруть участь ракетний крейсер "Варяг", есмінець "Маршал Шапошников" і два корвети Тихоокеанського флоту Росії.

Китай залучив до навчань два есмінці, дизельний підводний човен і кілька інших кораблів.

На думку експертів видання, військові зв'язки між Москвою та Пекіном насправді зміцнилися після того, як президент Росії Володимир Путін 24 лютого ввів свої війська в Україну.

"Китай, який оголосив про "безмежну" дружбу з Росією, явно відмовився критикувати дії Москви, звинувативши США та НАТО в провокаціях Кремля, і розкритикував каральні санкції, накладені на Росію", - резюмує AP News.

РБК-Україна повідомляло нещодавно, що навчання Росії та Китаю відбуватимуться 21-27 грудня у Східнокитайському морі. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь тим часом закінчила так звану "раптову перевірку" збройних сил, яка тривала шість днів.

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