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Китай и Россия начали совместные учения в Восточно-Китайском море

Фото: в военно-морских учениях участвуют китайские и российские корабли и самолеты (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Китайские и российские военные корабли отработали совместные действия в Восточно-Китайском море, подтверждая таким образом растущее оборонное сотрудничество двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как пишет издание, эти учения продолжили серию маневров, предусматривающих запуск ракет и артиллерийские стрельбы. В них также примут участие российские и китайские самолеты.

"Основная цель недельных учений - укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметили в Минобороны РФ.

При этом оборонное ведомство россиян сообщило, что в учениях принимают участие ракетный крейсер "Варяг", эсминец "Маршал Шапошников" и два корвета Тихоокеанского флота России.

Китай привлек к учениям два эсминца, дизельную подлодку и несколько других кораблей.

По мнению экспертов издания, военные связи между Москвой и Пекином действительно укрепились после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля ввел свои войска в Украину.

"Китай, объявивший о "безграничной" дружбе с Россией, явно отказался критиковать действия Москвы, обвинив США и НАТО в провокациях Кремля, и раскритиковал карательные санкции, наложенные на Россию", - резюмирует AP News.

РБК-Украина сообщало недавно, что учения России и Китая будут проходить 21-27 декабря в Восточно-Китайском море. Подобные маневры проводятся ежегодно с 2012 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Беларусь тем временем закончила так называемую "внезапную проверку" вооруженных сил, которая длилась шесть дней.

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