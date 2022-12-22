Китай и Россия начали совместные учения в Восточно-Китайском море

Как пишет издание, эти учения продолжили серию маневров, предусматривающих запуск ракет и артиллерийские стрельбы. В них также примут участие российские и китайские самолеты.

"Основная цель недельных учений - укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметили в Минобороны РФ.

При этом оборонное ведомство россиян сообщило, что в учениях принимают участие ракетный крейсер "Варяг", эсминец "Маршал Шапошников" и два корвета Тихоокеанского флота России.

Китай привлек к учениям два эсминца, дизельную подлодку и несколько других кораблей.

По мнению экспертов издания, военные связи между Москвой и Пекином действительно укрепились после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля ввел свои войска в Украину.

"Китай, объявивший о "безграничной" дружбе с Россией, явно отказался критиковать действия Москвы, обвинив США и НАТО в провокациях Кремля, и раскритиковал карательные санкции, наложенные на Россию", - резюмирует AP News.