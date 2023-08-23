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Китай і ПАР знову заговорили про переговори у війні з Росією

Середа 23 серпня 2023 08:52
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Китай і ПАР знову заговорили про переговори у війні з Росією Фото: Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент ПАР Сиріл Рамафоса (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Китай і Південна Африканська Республіка (ПАР) заявили, що розв'язати "конфлікт" на території України можливо лише шляхом діалогу та переговорів. Тому вони прагнуть продовжувати сприяти його політичному врегулюванню.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів двох держав Сі Цзіньпіна та Сиріла Рамафоси, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

У документі йдеться, що Китай і ПАР підтримують глобальну систему, в якій центральне місце відводиться ООН, справедливий міжнародний порядок на основі міжнародного права та основні норми, що регулюють відносини між державами, засновані на цілях і принципах Статуту ООН, у тому числі принципах поваги до національного суверенітету та територіальної цілісності.

"Обидві сторони погодилися, що діалог та переговори є єдиним життєздатним варіантом вирішення конфлікту в Україні, і вони продовжуватимуть сприяти мирним переговорам та відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту", - зазначається в заяві.

Китай також привітав нещодавню миротворчу українсько-російську місію лідерів африканських держав.

Саміт БРІКС

Нагадаємо, саміт найбільших країн, що розвиваються проходить 22-24 серпня в ПАР. Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка обговорять розширення групи та збільшення торгівлі у місцевій валюті, а також війну Росії проти України.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса 14 липня заявив, що російський диктатор Володимир Путін особисто відвідає саміт.

У березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля через депортацію українських дітей. Південно-Африканська Республіка, яка є підписувачем Римського статуту, має заарештувати Путіна у разі приїзду. Однак ПАР звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство. Але вже 19 липня стало відомо, що Путін не поїде на саміт.

Детальніше про саміт - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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