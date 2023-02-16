Китай і Франція обговорили "спільну ціль" щодо встановлення миру в Україні

У заяві, оприлюдненій китайським посольством, було зазначено, що "Китай цінує роль Франції як незалежної великої держави".

"Ван І підкреслив, що в цьому питанні Китай наполягає на об'єктивності та завжди намагається сприяти миру та проводити переговори", - йдеться у заяві.

Крім того, заявляється, що Китай готовий працювати з Францією та міжнародним співтовариством, щоб вивчити політичні засоби для вирішення проблеми та досягнення припинення вогню та завершення війни якомога швидше.

А із заяви Єлисейського палацу стало відомо, що у країн є "спільна ціль" - встановлення миру в Україні.