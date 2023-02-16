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Китай и Франция обсудили "общую цель" по установлению мира в Украине

Фото: главный дипломат Китая Ван И (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Главный дипломат Китая Ван И провел в среду встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить усилия по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В заявлении, обнародованном китайским посольством, было отмечено, что "Китай ценит роль Франции как независимого великого государства".

"Ван И подчеркнул, что в этом вопросе Китай настаивает на объективности и всегда пытается содействовать миру и проводить переговоры", - говорится в заявлении.

Кроме того, заявляется, что Китай готов работать с Францией и международным сообществом, чтобы изучить политические средства для решения проблемы и достижения прекращения огня и завершения войны как можно скорее.

Из заявления Елисейского дворца стало известно, что у стран есть "общая цель" - установление мира в Украине.

Напомним, чтоСоединенные Штаты испытывают озабоченность по поводу партнерства между КНР и Россией, а также поддержки Китаем вторжения России в Украину.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обнаружение в небе США нескольких воздушных шаров-шпионов является следствием схем, которые используют Россия и Китай для разведки против стран НАТО.

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