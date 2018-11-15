Китай хоче поступитися США в області торгівлі в очікуванні G20

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Зобов'язання, які Пекін готовий взяти на себе, не цілком відповідають вимогам США про проведення масштабних структурних реформ

Влада Китаю намітила ряд можливих поступок вимогам адміністрації президента США Дональда Трампа в рамках зусиль з врегулювання торговельних суперечностей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Як повідомляють джерела видання, зобов'язання, які Пекін готовий взяти на себе, не цілком відповідають вимогам США про проведення масштабних структурних реформ. Відзначається, що в ході переговорів ще належить пройти довгий шлях. Один з джерел заявив, що переговори між двома країнами тривають в конструктивному руслі.

Тим часом, Reuters повідомляє з посиланням на джерела, що Пекін направив письмову відповідь на вимоги США про масштабні реформи в області зовнішньої торгівлі. Очікується, що цей крок може сприяти активізації переговорів про завершення тривалої торгової війни між двома провідними економіками світу.

Нові поступки Пекіна - в основному переробка раніше зроблених пропозицій. Наприклад, розглядається можливість підвищення максимальної частки іноземних інвестицій у ряді галузей.

Зазначимо, під час інтерв'ю віце-президент США Майк Пенс заявив, що китайська сторона повинна кардинально змінити свою політику на світовій арені, якщо вони хочуть уникнути холодної війни з США.