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Китай хоче поступитися США в області торгівлі в очікуванні G20

Новини » Політика    15.11.2018 - 13:57
Китай хоче поступитися США в області торгівлі в очікуванні G20
Ілюстративне фото (GettyImages)

Зобов'язання, які Пекін готовий взяти на себе, не цілком відповідають вимогам США про проведення масштабних структурних реформ

Влада Китаю намітила ряд можливих поступок вимогам адміністрації президента США Дональда Трампа в рамках зусиль з врегулювання торговельних суперечностей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Як повідомляють джерела видання, зобов'язання, які Пекін готовий взяти на себе, не цілком відповідають вимогам США про проведення масштабних структурних реформ. Відзначається, що в ході переговорів ще належить пройти довгий шлях. Один з джерел заявив, що переговори між двома країнами тривають в конструктивному руслі.

Тим часом, Reuters повідомляє з посиланням на джерела, що Пекін направив письмову відповідь на вимоги США про масштабні реформи в області зовнішньої торгівлі. Очікується, що цей крок може сприяти активізації переговорів про завершення тривалої торгової війни між двома провідними економіками світу.

Нові поступки Пекіна - в основному переробка раніше зроблених пропозицій. Наприклад, розглядається можливість підвищення максимальної частки іноземних інвестицій у ряді галузей.

Зазначимо, під час інтерв'ю віце-президент США Майк Пенс заявив, що китайська сторона повинна кардинально змінити свою політику на світовій арені, якщо вони хочуть уникнути холодної війни з США.

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