Китай не хоче вступати в нову "холодну війну" з США, - Sky News

Сьогодні, 7 березня, віце-маршал британської авіації Шон Белл заявив, що попри різкі висловлювання зі сторони Пекіну, Китай не хоче війни з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Останнім часом США були досить жорсткими щодо Китаю, зокрема намагаючись припинити постачання зброї Росії", - заявив Белл.

Він також зазначив, що відносини між США та Китаєм також похитнула позиція Китаю щодо Тайваню та ймовірні шпигунські повітряні кулі.

Проте військовий аналітик наголосив, що попри коментарі Китаю, "сувора реальність" полягає в тому, що Пекін потребує доступу до глобальних ринків і "насправді не хоче" вступати в нову холодну війну зі Сполученими Штатами.