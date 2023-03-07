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Китай не хоче вступати в нову "холодну війну" з США, - Sky News

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США, Вівторок 07 березня 2023 17:39
Китай не хоче вступати в нову "холодну війну" з США, - Sky News Фото: Китай не хоче вступати в нову холодну війну з США (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 березня, віце-маршал британської авіації Шон Белл заявив, що попри різкі висловлювання зі сторони Пекіну, Китай не хоче війни з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Останнім часом США були досить жорсткими щодо Китаю, зокрема намагаючись припинити постачання зброї Росії", - заявив Белл.

Він також зазначив, що відносини між США та Китаєм також похитнула позиція Китаю щодо Тайваню та ймовірні шпигунські повітряні кулі.

Проте військовий аналітик наголосив, що попри коментарі Китаю, "сувора реальність" полягає в тому, що Пекін потребує доступу до глобальних ринків і "насправді не хоче" вступати в нову холодну війну зі Сполученими Штатами.

За даними видання, Китай закликає США не просити його ставати на бік війни.

Нагадаємо, у Китаї звинуватили Захід у "розпалюванні вогню" війни через передачу Україні зброї.

Крім того, Пекін натякнув на передачу зброї Росії, оскільки США почали озброювати Тайвань.

До того ж китайський лідер Сі Цзіньпін звинуватив США у "стримуванні та оточенні".

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