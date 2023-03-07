Китай не хочет вступать в новую "холодную войну" из США, - Sky News

Сегодня, 7 марта, вице-маршал британской авиации Шон Белл заявил, что, несмотря на резкие высказывания со стороны Пекина, Китай не хочет войны с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"В последнее время США были достаточно жесткими в отношении Китая, в частности, пытаясь прекратить поставки оружия России", - заявил Белл.

Он также отметил, что отношения между США и Китаем пошатнула позиция Китая относительно Тайваня и вероятные шпионские воздушные шары.

Однако военный аналитик подчеркнул, что, несмотря на комментарии Китая, "строгая реальность" заключается в том, что Пекин нуждается в доступе к глобальным рынкам и "на самом деле не хочет" вступать в новую холодную войну с Соединенными Штатами.