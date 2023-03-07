Китай не хочет вступать в новую "холодную войну" из США, - Sky News
Сегодня, 7 марта, вице-маршал британской авиации Шон Белл заявил, что, несмотря на резкие высказывания со стороны Пекина, Китай не хочет войны с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"В последнее время США были достаточно жесткими в отношении Китая, в частности, пытаясь прекратить поставки оружия России", - заявил Белл.
Он также отметил, что отношения между США и Китаем пошатнула позиция Китая относительно Тайваня и вероятные шпионские воздушные шары.
Однако военный аналитик подчеркнул, что, несмотря на комментарии Китая, "строгая реальность" заключается в том, что Пекин нуждается в доступе к глобальным рынкам и "на самом деле не хочет" вступать в новую холодную войну с Соединенными Штатами.
По данным издания, Китай призывает США не просить его становиться на сторону войны.
Напомним, в Китае обвинили Запад в "разжигании огня" войны из-за передачи Украины оружия.
Кроме того, Пекин намекнул на передачу оружия России, поскольку США начали вооружать Тайвань.
К тому же, китайский лидер Си Цзиньпин обвинил США в "сдерживании и окружении".
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