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Китай готується до запуску вантажного космічного корабля Tianzhou-6

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Понеділок 08 травня 2023 00:44
Китай готується до запуску вантажного космічного корабля Tianzhou-6 Фото: китайський космічний корабель Tianzhou-6 та ракета-носій на космодромі Веньчан (Qiu Lijun / Xinhua)
Автор: Володимир Костирін

У Китаї на космодромі Веньчан встановили обладнання для запуску вантажного космічного корабля "Тяньчжоу-6" (Tianzhou-6) та ракети-носія "Чанчжен-7 Y7" (Long March-7 Y7).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Космічний корабель із ракетою в неділю, 7 травня, доставили на територію космодрому до району запуску та вже вертикально встановили.

За даними Китайського пілотованого космічного агентства, "Тяньчжоу-6" буде запущений "найближчим та підходящим часом".

Зазначається, що приміщення та обладнання космодрому Веньчан у південній острівній китайській провінції Хайнань перебувають у хорошому стані.

Також у заяві агентства йдеться, що відповідно до плану будуть проведені різні передпускові перевірки та спільні випробування.

Нагадаємо, перед цим, у листопаді минулого року, Китай запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5". Пізніше також повідомлялося, що Китай запустив на орбіту пілотований корабель "Шеньчжоу-15".

Додамо, що у квітні стало відомо, що Китай намагався отримати космічні технології Нідерландів через підставні фірми.

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Китай Космічний корабель
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