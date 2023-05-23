Китай готовится в ближайшее время запустить космический корабль с экипажем Shenzhou-16

Китайский пилотируемый космический корабль Shenzhou-16 ("Шэньчжоу-16") и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" были доставлены в район старта. Ожидается, что он состоится "в ближайшее время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Комбинация пилотируемого космического корабля и ракеты-носителя перемещается в район запуска в Центре запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Китая.

Как отмечают в Китайском пилотируемом космическом агентстве (CMSA), средства и оборудование на стартовой площадке находятся "в хорошем состоянии", и в соответствии с планом будут проведены различные предпусковые проверки и совместные испытания.

Космический корабль "будет запущен в ближайшем будущем в подходящее время", добавили в CMSA.

Также были обнародованы фото грузового космического корабля и ракеты-носителя.

Пилотированный космический корабль "Шэньчжоу-16" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" (фото: Wang Jiangbo/Xinhua)

Китайский космический грузовик "Шэньчжоу": справка

Шэньчжоу является серией пилотируемых космических кораблей Китая, и предназначены они для доставки до трех человек на орбитальную станцию.

Первый (тестовый) полет состоялся в 1999 году, хотя создание пилотируемого космического корабля КНР началось еще в 1968-м. Все запуски производились ракетой-носителем "Чанчжэн-2F", которая была специально разработана под корабль "Шэньчжоу".

Конструкция "Шэньчжоу" состоит из носового орбитального отсека, спускаемого аппарата в середине и кормового служебного отсека.