ua ru
Вт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай готовится в ближайшее время запустить космический корабль с экипажем Shenzhou-16

Новина українською →
Вторник 23 мая 2023 07:54
Китай готовится в ближайшее время запустить космический корабль с экипажем Shenzhou-16 Фото: в Китае планируют в скором времени запустить космический корабль Shenzhou-16 (Wang Jiangbo/Xinhua)
Автор: Владимир Костырин

Китайский пилотируемый космический корабль Shenzhou-16 ("Шэньчжоу-16") и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" были доставлены в район старта. Ожидается, что он состоится "в ближайшее время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Комбинация пилотируемого космического корабля и ракеты-носителя перемещается в район запуска в Центре запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Китая.

Как отмечают в Китайском пилотируемом космическом агентстве (CMSA), средства и оборудование на стартовой площадке находятся "в хорошем состоянии", и в соответствии с планом будут проведены различные предпусковые проверки и совместные испытания.

Космический корабль "будет запущен в ближайшем будущем в подходящее время", добавили в CMSA.

Также были обнародованы фото грузового космического корабля и ракеты-носителя.

Пилотированный космический корабль "Шэньчжоу-16" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" (фото: Wang Jiangbo/Xinhua)

Китайский космический грузовик "Шэньчжоу": справка

Шэньчжоу является серией пилотируемых космических кораблей Китая, и предназначены они для доставки до трех человек на орбитальную станцию.

Первый (тестовый) полет состоялся в 1999 году, хотя создание пилотируемого космического корабля КНР началось еще в 1968-м. Все запуски производились ракетой-носителем "Чанчжэн-2F", которая была специально разработана под корабль "Шэньчжоу".

Конструкция "Шэньчжоу" состоит из носового орбитального отсека, спускаемого аппарата в середине и кормового служебного отсека.

Ранее сообщалось, что в мае в Китае на космодроме Вэньчан готовились к запуску грузового космическиго корабля "Тяньчжоу-6" и ракеты-носителя "Чанчжэн-7 Y7".

Напомним, перед этим, в ноябре прошлого года, Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5". Позже также сообщалось, что Китай запустил на орбиту пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Космический корабль
NEWS
Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ
Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром