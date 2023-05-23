Китай готовится в ближайшее время запустить космический корабль с экипажем Shenzhou-16
Китайский пилотируемый космический корабль Shenzhou-16 ("Шэньчжоу-16") и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" были доставлены в район старта. Ожидается, что он состоится "в ближайшее время".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Комбинация пилотируемого космического корабля и ракеты-носителя перемещается в район запуска в Центре запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Китая.
Как отмечают в Китайском пилотируемом космическом агентстве (CMSA), средства и оборудование на стартовой площадке находятся "в хорошем состоянии", и в соответствии с планом будут проведены различные предпусковые проверки и совместные испытания.
Космический корабль "будет запущен в ближайшем будущем в подходящее время", добавили в CMSA.
Также были обнародованы фото грузового космического корабля и ракеты-носителя.
Пилотированный космический корабль "Шэньчжоу-16" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" (фото: Wang Jiangbo/Xinhua)
Китайский космический грузовик "Шэньчжоу": справка
Шэньчжоу является серией пилотируемых космических кораблей Китая, и предназначены они для доставки до трех человек на орбитальную станцию.
Первый (тестовый) полет состоялся в 1999 году, хотя создание пилотируемого космического корабля КНР началось еще в 1968-м. Все запуски производились ракетой-носителем "Чанчжэн-2F", которая была специально разработана под корабль "Шэньчжоу".
Конструкция "Шэньчжоу" состоит из носового орбитального отсека, спускаемого аппарата в середине и кормового служебного отсека.
Ранее сообщалось, что в мае в Китае на космодроме Вэньчан готовились к запуску грузового космическиго корабля "Тяньчжоу-6" и ракеты-носителя "Чанчжэн-7 Y7".
Напомним, перед этим, в ноябре прошлого года, Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5". Позже также сообщалось, что Китай запустил на орбиту пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.