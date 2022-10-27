Китай готовий співпрацювати зі США для взаємної вигоди, - Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, щоб знайти спосіб налагодити зв'язки обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лідер КНР у своєму посланні під час засідання Національного комітету з американо-китайських відносин заявив, що обидві країни, як великі держави, повинні зміцнювати зв'язки та співпрацю, щоб допомогти забезпечити стабільність у світі.

При цьому Сі зазначив, що Китай та США розходяться у думках у тайванському питанні, а також у питанні відносин КНР та РФ.

Крім того, китайський лідер засудив іноземне втручання у справи Тайваню та заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати проти нього силу.