Китай готовий співпрацювати для політичного врегулювання "кризи в Україні", - МЗС

Вона прокоментувала пропозицію Данії провести у липні саміт формули миру України. Данія хоче запросити на нього Індію, Китай та Бразилію.

Мао Нін зазначила, що МЗС Китаю поки не має інформації про проведення зустрічі. Проте вона наголосила, що Пекін сприяти переговорам та готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою.

"Ми готові працювати з міжнародним співтовариством і продовжуємо відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи в Україні", - заявила вона.

Позиція Китаю

Нагадаємо, що Китай від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не засудив дії Кремль, але й не визнав анексію окупованих територій України. При цьому Пекін під час війни посилив торгівлю з Росією.

Китай також оприлюднив так званий "мирний план". Проте в Україні, ЄС та США розкритикували документ. Українська влада наголосила, що не піде на поступки з ворогом, а партнери заявили, що Китай втратив можливість бути посередником через зв'язки з РФ.

Формула миру

Президент України Володимир Зеленський восени минулого року представив формулу миру для завершення війни в України. Вона складається з 10 пунктів і підкріплена резолюціями ООН.

Пізніше глава держави заявив, що Україна хоче провести саміт формули миру у липні у символічну дату - 500 днів повномасштабної війни. Данія оголосила про готовність прийняти саміт.

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