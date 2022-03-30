Китай готов сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров Украины и России, - МИД КНР

"Мы продолжим играть конструктивную роль и способствовать нормализации ситуации в Украине", - сказал он.

При этом прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве гаранта безопасности Украины, в ведомстве не дали.

По словам дипломата, Пекин будет способствовать процессу урегулирования ситуации "придерживаясь собственных методов".

"Мы намерены взаимодействовать с каждой из заинтересованных сторон для того, чтобы вооруженный конфликт между Россией и Украиной завершился в ближайшее время", - подчеркнул Вэньбинь.

Отметим, что ранее глава Китая Си Цзиньпин в разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном также заявил, что КНР будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны принять меры, которые бы способствовали деэскалации вооруженного конфликта в Украине и способствовать диалогу, а не обострению конфликтов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 35 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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