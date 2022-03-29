ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В МИД Китая призвали к деэскалации конфликта в Украине

Новина українською →
Пекин, Вторник 29 марта 2022 06:03
В МИД Китая призвали к деэскалации конфликта в Украине Флаг Китая (Фото: freeimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны предпринять действия, которые бы способствовали деэскалации вооруженного конфликта в Украине и способствовать диалогу, а не обострению конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Пресс-секретарь Ван Вэньбинь сделал это заявление на ежедневном брифинге для прессы. Своим сообщением он отреагировал на многочисленные обоюдные "выпады" США и России касательно высказываний Байдена о "невозможности Путина оставаться у власти".

Ранее глава Китая заявил, что КНР будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине. При этом глава КНР подчеркнул, что международное сообщество должно действительно способствовать мирным переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле