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Китай готов сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров Украины и России, - МИД КНР

Новина українською →
Пекин, Среда 30 марта 2022 10:57
Китай готов сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров Украины и России, - МИД КНР Фото: представитель МИД КНР Ван Вэньбинь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Мария Кучерявец

В Китае заявили о готовности сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Украиной и РФ. Пекин намерен взаимодействовать с каждой из сторон для того, чтобы война завершилась в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня во время брифинга.

"Мы продолжим играть конструктивную роль и способствовать нормализации ситуации в Украине", - сказал он.

При этом прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве гаранта безопасности Украины, в ведомстве не дали.

По словам дипломата, Пекин будет способствовать процессу урегулирования ситуации "придерживаясь собственных методов".

"Мы намерены взаимодействовать с каждой из заинтересованных сторон для того, чтобы вооруженный конфликт между Россией и Украиной завершился в ближайшее время", - подчеркнул Вэньбинь.

Отметим, что ранее глава Китая Си Цзиньпин в разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном также заявил, что КНР будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны принять меры, которые бы способствовали деэскалации вооруженного конфликта в Украине и способствовать диалогу, а не обострению конфликтов.

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