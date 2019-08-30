Китай готов присоединиться к разрешению ситуации на Донбассе, - посол

Китайская Народная Республика (КНР) готова помочь в процессе мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил посол КНР в Украине Ду Вэй во время брифинга, передает РБК-Украина.

По словам китайского дипломата, конфликт на Донбассе нанес огромные страдания народу Украины. Также он добавил, что КНР поддерживает мирное урегулирование ситуации.

"Китай, дружественное государство, мы чувствуем боль, мы поддерживаем мирное разрешение вопроса Донбасса", - заявил посол.

Также Ду Вэй подчеркнул, что Пекин готов "по-своему приложить усилия для решения данного вопроса".

Напомним, ранее в Соединенных Штатах Америки заявили о готовности присоединиться к саммиту в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе. Как заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, конфликт на Донбассе является более глобальным вопросам, чем просто европейский спор.

РБК-Украина писало, что в начале августа во время встречи с Владимиром Зеленским президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил о поддержке Украины в конфликте с Россией. По словам Эрдогана, он никогда не признает аннексию Крыма, а Зеленский назвал Турцию партнером, который поможет решить ситуации в Черноморском регионе.