Китай - головний помічник Росії у війні проти України, - Єврокомісія

Про це заявив представник Єврокомісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

До слова, сьогодні китайські ЗМІ повідомили, що Пекін нібито готовий співпрацювати з лідерами Євросоюзу, щоб розширити взаємну відкритість і врегулювати "тертя і розбіжності".

Представник ЄК підкреслив, що без підтримки з боку Китаю Росія не змогла б продовжувати війну проти України в таких масштабах.

Допомога Китаю для Росії

Нагадаємо, лише нещодавно українські воїни під час боїв на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю. Як виявилося, вони воювали на боці Росії.

Коли китайці підписували контракт зі збройними силами РФ, їм обіцяли, що відправляти на фронт не будуть. Але росіяни їх обдурили.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв про наявність доказів, які свідчать, що Китай передає Росії військову допомогу. Мова про артилерію та порох.

При цьому лідер КНР Сі Цзіньпін вирішив поїхати на парад до "Дня перемоги" в Москву. Там у нього запланована зустріч із російським диктатором Сі Цзіньпіном.

Незважаючи на це, китайські чиновники продовжують заявляти про те, що їхня країна дотримується "нейтралітету" і виступає за мир між Україною і Росією. Днями глава МЗС Китаю Ван І закликав обидві країни з'ясувати "коріння" конфлікту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.