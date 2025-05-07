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Китай - главный помощник России в войне против Украины, - Еврокомиссия

Брюссель, Среда 07 мая 2025 15:40
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Китай - главный помощник России в войне против Украины, - Еврокомиссия Фото: лидер КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай помогает России продолжать войну против Украины. Пекин - ключевой помощник Москвы.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель ЕК подчеркнул, что без поддержки со стороны Китая Россия не смогла бы продолжать войну против Украины в таких масштабах.

К слову, сегодня китайские СМИ сообщили, что Пекин якобы готов сотрудничать с лидерами Евросоюза, чтобы расширить взаимную открытость и урегулировать "трения и разногласия".

Помощь Китая для России

Напомним, только недавно украинские воины во время боев в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая. Как оказалось, они воевали на стороне России.

Когда китайцы подписывали контракт с вооруженными силами РФ, им обещали, что отправлять на фронт не будут. Но россияне их обманули.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял о наличии доказательств, которые свидетельствуют, что Китай передает России военную помощь. Речь об артиллерии и порохе.

При этом лидер КНР Си Цзиньпин решил поехать на парад ко "Дню победы" в Москву. Там у него запланирована встреча с российским диктатором Си Цзиньпином.

Несмотря на это, китайские чиновники продолжают заявлять о том, что их страна соблюдает "нейтралитет" и выступает за мир между Украиной и Россией. На днях глава МИД Китая Ван И призывал обе страны выяснить "корни" конфликта.

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