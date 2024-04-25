Китай, допомагаючи РФ у війні, більше не може говорити про свою нейтральність, - постпред США

"КНР не може стверджувати, що вона повністю нейтральна в цій справі, і вона фактично вибирає сторону. Я думаю, коли Китай намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося", - заявила вона.

За її словами, Сполучені Штати "все частіше бачать матеріальну підтримку" Росії з боку Китаю. Зокрема, це обладнання - яке може мати як цивільне, так і військове призначення - зіграло вирішальну роль у досягненні Москвою деяких цілей щодо України.

"Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або матеріальну підтримку, Росія опинилася б у зовсім іншій ситуації і їй було б важко здійснити деякі з цих актів агресії", - сказала Сміт.

Вона розповіла про те, яку допомогу Пекін надає Москві, включно з "верстатами, мікроелектронікою, технологіями БПЛА і нітроцелюлозою, яка використовується як паливо".

За словами Сміта, поки що немає доказів того, що Китай надає "летальну підтримку" Росії, але Китай надсилає обладнання і технології, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, і це допомагає забезпечувати війська російського диктатора Володимира Путіна.

"У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють Росії вести цю неспровоковану агресивну війну в Україні", - сказала вона.