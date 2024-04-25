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Китай, помогая РФ в войне, больше не может говорить о своей нейтральности, - постпред США

Фото: постпред США в НАТО Джулианна Смит (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

Китай помогает России в достижении военных целей в Украине, продолжая продавать Москве такие товары, как беспилотные технологии и пороховые ингредиенты.

Об этом заявила постпред США в НАТО Джулианна Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"КНР не может утверждать, что она полностью нейтральна в этом деле, и она фактически выбирает сторону. Я думаю, когда Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, когда речь идет об этой войне, мы на это не купимся", - заявила она. 

По ее словам, Соединенные Штаты "все чаще видят материальную поддержку" России со стороны Китая. В частности, это оборудование - которое может иметь как гражданское, так и военное назначение - сыграло решающую роль в достижении Москвой некоторых целей в отношении Украины.

"Если бы они не предоставляли некоторые из этих компонентов или материальную поддержку, Россия оказалась бы в совершенно иной ситуации и ей было бы трудно совершить некоторые из этих актов агрессии", - сказала Смит. 

Она рассказала о том, какую помощь Пекин оказывает Москве, включая "станки, микроэлектронику, технологии БПЛА и нитроцеллюлозу, которая используется в качестве топлива".

По словам Смита, пока нет доказательств того, что Китай оказывает "летальную поддержку" России, но Китай отправляет оборудование и технологии, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, и это помогает снабжать войска российского диктатора Владимира Путина.

"Во многих случаях мы видим поток компонентов двойного назначения, которые, по сути, позволяют России вести эту неспровоцированную агрессивную войну в Украине", - сказала она.

Помощь Китая России

С первых дней войны в Украине Китай занял неоднозначную позицию. Пекин не стал прямо осуждать Россию и не ввел против нее санкции.

Напротив, Китай воспользовался ситуацией, когда для России закрылись западные рынки, увеличив сотрудничество.

Прямых поставок оружия Россия из Китая не получает, но в 2023 году, по данным Associated Press, около 90% российской микроэлектроники было импортировано из КНР.

США обеспокоены этой поддержкой. Заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель заявил, что Вашингтон готов принять новые меры против Китая из-за его помощи российской оборонной промышленности.

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