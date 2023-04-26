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Китай докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню в Україні, - Сі Цзіньпін

Фото: Сі Цзіньпін, голова КНР (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським у середу, 26 квітня, заявив, що його країна зробить все можливе для припинення вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на китайське держтелебачення.

За його словами, "Пекін готовий співпрацювати з Києвом" незалежно від міжнародної ситуації. Він також зауважив, що у війні Росії та України Китай перебуває "на стороні миру".

"Китай зосередиться на просуванні мирних переговорів і докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню", - сказав Сі.

При цьому він закликав Зеленського сприяти мирним переговорам з Росією.

Нагадаємо, сьогодні президент Україна Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Також у Китаї після розмови лідера Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".

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Володимир ЗеленськийКитайСи ЦзиньпиньВійна Росії проти України