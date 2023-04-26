Китай приложит усилия для скорейшего прекращения огня в Украине, - Си Цзиньпин

Глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским в среду, 26 апреля, заявил, что его страна сделает все возможное для прекращения огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на китайское гостелевидение.

По его словам, "Пекин готов сотрудничать с Киевом" вне зависимости от международной ситуации. Он также отметил, что в войне России и Украины Китай находится "на стороне мира".

"Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня", - сказал Си.

При этом он призвал Зеленского содействовать мирным переговорам с Россией.