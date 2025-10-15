Китай десятиліттями шпигував за Британією: чиновники розкрили шокуючі подробиці

За словами джерел, знайомих із ситуацією, серед отриманих даних були конфіденційні документи щодо формулювання урядової політики, приватні повідомлення та деякі дипломатичні телеграми.

Разом з тим, "найбільш конфіденційна" урядова інформація та системи, у яких вона зберігається, не були скомпрометовані.

Так, речник уряду Великої Британії підкреслив, що надсекретна інформація, що потребує найвищого рівня захисту, залишалася недоторканою попри нескінченні спроби Китаю отримати доступ до британських урядових мереж.

Наприклад, джерела, що побажали залишитися анонімними, зазначили про порушення безпеки у центрі обробки даних у Лондоні. Він зберігав конфіденційну урядову інформацію і був проданий організації, пов’язаній із Китаєм, за часів консервативного уряду. Тодішні міністри коротко розглядали план знищення центру, перш ніж його вдалося захистити іншим способом.

Ці викриття з’явилися на тлі політичного тиску на прем’єр-міністра Кіра Стармера щодо його політики стосовно Китаю, після того як британські прокурори не змогли забезпечити обвинувальний вирок у справі двох чоловіків, звинувачених у шпигунстві на користь Пекіна.

Королівська прокуратура пояснила, що провал справи пов’язаний із відмовою попередніх урядів офіційно визнавати Китай загрозою національній безпеці.

Однак численні джерела Bloomberg стверджують, що спроби Китаю скомпрометувати комп’ютерні системи уряду Великої Британії свідчать про серйозну загрозу національній безпеці.

За даними уряду, британська система класифікації офіційних документів включає три рівні:

Офіційні – рутинні операції та послуги, компрометація яких може завдати шкоди, але не є критичною.

Секретні – інформація, яка у разі витоку може серйозно зашкодити військовому потенціалу, міжнародним відносинам або розслідуванням серйозних злочинів.

Цілком секретні – найвищий рівень захисту; розголошення може призвести до масових втрат або загрози національній безпеці та економічному добробуту.

Екс-керівник апарату прем’єр-міністра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс заявив, що "величезні обсяги даних, класифікованих як надзвичайно секретні, були скомпрометовані". Колишній міністр безпеки Том Тугендхат підтвердив правильність твердження Каммінгса, але не надав деталей.

Посольство Китаю в Лондоні на момент публікації не надало коментарів щодо оприлюдненої інформації.