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Китай четко дал понять ЕС, что Россия не должна проиграть войну, - СМИ

Китай, Пятница 04 июля 2025 00:33
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Китай четко дал понять ЕС, что Россия не должна проиграть войну, - СМИ Фото: верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Китай озвучил свою позицию по поводу войны в Украине и назвал победителя, который отвечает политическим интересам Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание South China Morning Post.

Во время встречи с главным дипломатом ЕС Каей Каллас глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

Такая откровенность поразила часть европейских участников встречи, ведь публично Пекин настаивает, что он "не является стороной конфликта". На самом же деле получается, что китайская сторона опасается, что в случае проигрыша Москвы США сосредоточат все усилия против Китая.

В то же время китайская сторона отвергает любые обвинения, что Пекин помогает Москве. По словам дипломата, если бы это было правдой, то "этот конфликт уже давно бы закончился".

Отметим, что переговоры Ван И и Каллас продолжались около четырех часов.

Во время встречи китайский министр позволил себе несколько "уроков истории и реальной политики" для европейской коллеги, подчеркнув стратегическое видение Пекина: война на территории Украины оттягивает внимание США и не позволяет им переключиться полностью на конфронтацию с Китаем.

В Брюсселе некоторые дипломаты интерпретируют эти слова так: хотя Китай не стремился к войне в Украине, ее затягивание может отвечать стратегическим интересам Пекина до тех пор, пока США остаются вовлеченными на европейском направлении.

Кроме того, по данным источников, Ван И предупредил ЕС, что Пекин готов ответить на санкции. Речь идет о планах Евросоюза внести в "черный список" два китайских банка за нарушение санкционного режима против России. Если это произойдет, Китай пригрозил ответными мерами.

Диалог, по словам источников, был напряженным, но сохранялся в рамках взаимного уважения. При этом Ван И даже намекнул, что запланированный на июль саммит лидеров ЕС и Китая может быть сокращен, если Брюссель не пересмотрит свою позицию.

Напомним, что на днях стала более заметна экономическая зависимость Москвы от Пекина. Россия резко увеличила продажу металлов Китаю.

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