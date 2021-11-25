Китай будет отслеживать урожайность из космоса

Спутник "Шиянь-11" в четверг, 25 ноября, отправился в космос на северо-западе Китая при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А". Его основные задачи - контроль за урожайностью и предотвращение стихийных бедствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа".
Запуск ракеты был произведен в 7:41 по пекинскому времени. Спутник уже успешно вышел на заданную орбиту.
"Шиянь-11" в основном будет использоваться для повсеместного обследования земельных и природных ресурсов страны, городского планирования, оценки урожайности сельхозкультур, а также предотвращения и смягчения стихийных бедствий", - пишет издание.
При этом уточняется, что это уже 13 полет ракеты-носителя "Куайчжоу-1А".
Напомним, в октябре спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту.
Отметим, запуск спутника "Сич-2-30" планировался на декабрь 2021 года, однако его перенесли на январь 2022 года. На околоземную орбиту его выведет ракета американской компании SpaceX. Решение перенести запуск приняла компания Илона Маска.