Китай будет отслеживать урожайность из космоса

Спутник "Шиянь-11" в четверг, 25 ноября, отправился в космос на северо-западе Китая при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А". Его основные задачи - контроль за урожайностью и предотвращение стихийных бедствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство " Синьхуа ".

Запуск ракеты был произведен в 7:41 по пекинскому времени. Спутник уже успешно вышел на заданную орбиту.

"Шиянь-11" в основном будет использоваться для повсеместного обследования земельных и природных ресурсов страны, городского планирования, оценки урожайности сельхозкультур, а также предотвращения и смягчения стихийных бедствий", - пишет издание.

При этом уточняется, что это уже 13 полет ракеты-носителя "Куайчжоу-1А".