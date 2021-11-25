Китай відстежуватиме врожайність з космосу

Супутник " Шиянь-11" у четвер, 25 листопада, відправився в космос на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Куайчжоу-1а". Його основні завдання - контроль за врожайністю і запобігання стихійних лих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство " Сіньхуа ".

Запуск ракети був проведений о 7:41 за пекінським часом. Супутник вже успішно вийшов на задану орбіту.

"Шиянь-11" в основному буде використовуватися для повсюдного обстеження земельних і природних ресурсів країни, міського планування, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також запобігання і пом'якшення стихійних лих", - пише видання.

При цьому уточнюється, що це вже 13 політ ракети-носія "Куайчжоу-1а".