RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай відстежуватиме врожайність з космосу

Автор: РБК-Україна

Супутник " Шиянь-11" у четвер, 25 листопада, відправився в космос на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Куайчжоу-1а". Його основні завдання - контроль за врожайністю і запобігання стихійних лих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Сіньхуа".

Запуск ракети був проведений о 7:41 за пекінським часом. Супутник вже успішно вийшов на задану орбіту.

"Шиянь-11" в основному буде використовуватися для повсюдного обстеження земельних і природних ресурсів країни, міського планування, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також запобігання і пом'якшення стихійних лих", - пише видання.

При цьому уточнюється, що це вже 13 політ ракети-носія "Куайчжоу-1а".

Нагадаємо, в жовтні супутник "Січ-2-30" отримав від Міжнародного союзу електрозв'язку власну орбіту і частоту.

Зазначимо, запуск супутника "Січ-2-30" планувався на грудень 2021 року, проте його перенесли на січень 2022 року. На навколоземну орбіту його виведе ракета американської компанії SpaceX. Рішення перенести запуск прийняла компанія Ілона Маска.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай