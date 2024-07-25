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Китай не буде стояти на боці України чи Росії: Кулеба пояснив причину

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Китай не ставатиме на бік України чи Російської Федерації в нинішній війні. Пекін підтримує інтереси лише однієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю ТСН.

За словами Кулеби, Китай буде стояти тільки на боці Китаю.

"Ті, хто вважає, що Китай буде стояти на боці Росії чи України - глибоко помиляються та надто поверхнево дивляться на стратегічне бачення Китаю розвитку ситуації у світі, не лише в Україні", - пояснив глава МЗС.

Міністр пояснив, що сьогодні відбулась важлива частина розмови, присвячена розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм. Зокрема в економіці та торгівлі.

"Був чіткий сигнал про те, що Китай розглядає двосторонні відносини з Україною, поза контекстом їх відносин з Росією чи наших відносин зі Штатами, чи війни. Це означає, що у Китаю є чітке розуміння, що відносини з Україною, як з незалежною європейською країною, будуть окремим напрямом зовнішньої політики Китаю", - зауважив Кулеба.

Водночас глава МЗС пояснив, що китайці не роздумують так, що "тут ми станемо на бій Росії, тут на бік України".

"Вони завжди твердо, протягом тисячоліть стояли та будуть стояти виключно на позиції інтересів Китаю", - підкреслив він.

Нагадаємо, вчора, 25 липня Кулеба провів кількагодинну зустріч зі своїм китайським колегою Ван І.

У своєму матеріалі РБК-Україна розповіло деталі про візит Кулеби, а також пояснило, чи варто розраховувати, що даний візит стане проривним.

Варто також зазначити, що під час вчорашнього вечірнього відеозвернення український президент Володимир Зеленський наголосив, що в результаті переговорів Київ отримав чіткий сигнал від Китаю.

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