Китай не буде стояти на боці України чи Росії: Кулеба пояснив причину

За словами Кулеби, Китай буде стояти тільки на боці Китаю.

"Ті, хто вважає, що Китай буде стояти на боці Росії чи України - глибоко помиляються та надто поверхнево дивляться на стратегічне бачення Китаю розвитку ситуації у світі, не лише в Україні", - пояснив глава МЗС.

Міністр пояснив, що сьогодні відбулась важлива частина розмови, присвячена розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм. Зокрема в економіці та торгівлі.

"Був чіткий сигнал про те, що Китай розглядає двосторонні відносини з Україною, поза контекстом їх відносин з Росією чи наших відносин зі Штатами, чи війни. Це означає, що у Китаю є чітке розуміння, що відносини з Україною, як з незалежною європейською країною, будуть окремим напрямом зовнішньої політики Китаю", - зауважив Кулеба.

Водночас глава МЗС пояснив, що китайці не роздумують так, що "тут ми станемо на бій Росії, тут на бік України".

"Вони завжди твердо, протягом тисячоліть стояли та будуть стояти виключно на позиції інтересів Китаю", - підкреслив він.