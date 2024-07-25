Китай не будет стоять на стороне Украины или России: Кулеба объяснил причину

По словам Кулебы, Китай будет стоять только на стороне Китая.

"Те, кто считает, что Китай будет стоять на стороне России или Украины - глубоко ошибаются и слишком поверхностно смотрят на стратегическое видение Китая развития ситуации в мире, не только в Украине", - пояснил глава МИД.

Министр пояснил, что сегодня состоялась немаловажная часть разговора, посвященная развитию двусторонних отношений между Украиной и Китаем. В частности, в экономике и торговле.

"Был четкий сигнал о том, что Китай рассматривает двусторонние отношения с Украиной, вне контекста их отношений с Россией или наших отношений со Штатами или войны. Это значит, что у Китая есть четкое понимание, что отношения с Украиной, как с независимой европейской страной, будут являться отдельным направлением внешней политики Китая", - отметил Кулеба.

В то же время глава МИД объяснил, что китайцы не раздумывают так, что "здесь мы встанем на бой России, здесь на сторону Украины".

"Они всегда твердо, тысячелетия стояли и будут стоять исключительно на позиции интересов Китая", - подчеркнул он.