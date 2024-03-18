Китай бойкотуватиме мирні переговори щодо України, якщо на них не буде РФ, - Politico

Видання поспілкувалося з чиновниками, які повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, які, можливо, відбуватимуться у Швейцарії.

В іншому разі Китай бойкотуватиме подібні зустрічі.

"За їхніми словами, це послання було посилено під час європейського турне спеціального посланника Китаю Лі Хуея на початку цього місяця для обговорення війни в Україні", - йдеться в матеріалі.

А офіційно Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Лі Хуей пообіцяв підтримати "своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін".

Китай повернувся до питання війни

Раніше глава Китаю Сі Цзіньпін представив своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника, який мав займатися цим питанням. Цим представником став експосол Китаю в Росії Лі Хуей.

Лі Хуей після призначення з'їздив до Росії, України та ЄС, щоб обговорити китайську ініціативу. Київ "дипломатичних" зусиль Пекіна не оцінив, оскільки в України вже є власна формула миру. Після цього Китай надовго забув про питання війни РФ проти України.

Раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне розпочалося 2 березня.

Китайський дипломат уже побував в Україні, а також відвідав Брюссель та Польщу. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

Детальніше про те, навіщо Китай знову відправив "ревізора" в Україну та РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.