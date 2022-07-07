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Китай активізував операції впливу серед американських чиновників, - розвідка США

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Вашингтон, Четвер 07 липня 2022 03:56
Китай активізував операції впливу серед американських чиновників, - розвідка США Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (facebook com chinadaily)
Автор: Артур Родивилов

Китай активізує операції з маніпулювання місцевими американськими чиновниками, щоб змусити федеральний уряд проводити більш дружню політику щодо Пекіна, попереджає контррозвідка США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китай розуміє, що державні та місцеві лідери США користуються певною мірою незалежності від Вашингтона, і може спробувати використовувати їх як довірених осіб для захисту національної політики США, бажаної для Пекіна.

Підходи Китаю включають використання підставних груп, таких як Китайська Народна Асоціація дружби з закордонними країнами, що культивує "братні" відносини між Пекіном і населеними пунктами США.

Інша група, Національна асоціація за мирне возз'єднання Китаю, пропагує китайсько-американську дружбу, але відстоює погляди Пекіна на Тайвань.

Водночас директор ФБР Крістофер Рей і глава британської контррозвідки Мі-5 Кен МакКаллум, виступаючи перед бізнес-лідерами, застерегли бізнесменів від загрози, що виходить від китайських промислових шпигунів.

Попередження прозвучало на тлі гострої напруженості між Вашингтоном і Пекіном з цілого ряду питань, починаючи з продажу зброї США Тайваню і порушень прав людини в Китаї до військової діяльності Пекіна в Південнокитайському морі і ймовірних шпигунських операцій проти Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Керівник NASA заявив, що Китай може "захопити" місяць в рамках військової програми.

Раніше повідомлялося, що Китай пропонує своїм громадянам грошову винагороду в розмірі 15 тисяч доларів за повідомлення про людей, які загрожують національній безпеці.

Влада країни активізує багаторічну кампанію з виявлення тих, кого вони називають "представниками іноземного шпигунства" і "ворожими силами".

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