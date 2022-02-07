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Китаец стал олимпийским чемпионом по шорт-треку после дисквалификации венгерского спортсмена

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде-2022 состоялся финал в соревнованиях по шорт-треку. Мужчины состязались на дистанции 1000 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финале участвовало пять спортсменов.

На финише первым был представитель Венгрии Шандор Шаолинь Лю. Однако судьи аннулировали его победу из-за нарушения правил на последних метрах дистанции. По мнению судей венгерский спортсмен толкал китайца, из-за чего и получил дисквалификацию.

После дисквалификации Шандора Шаолиня Лю, тройка призеров приобрела такой вид:

  1. Жэнь Цзивэй Китай) – 1:26,768
  2. Вэньлун Ли (Китай) – 1:29,917
  3. Шаоан Лю (Венгрия) – 1:35,693

Напомним, что состоялся финал в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина среди смешанных команд.

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