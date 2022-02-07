Китаец стал олимпийским чемпионом по шорт-треку после дисквалификации венгерского спортсмена

На Олимпиаде-2022 состоялся финал в соревнованиях по шорт-треку. Мужчины состязались на дистанции 1000 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финале участвовало пять спортсменов.
На финише первым был представитель Венгрии Шандор Шаолинь Лю. Однако судьи аннулировали его победу из-за нарушения правил на последних метрах дистанции. По мнению судей венгерский спортсмен толкал китайца, из-за чего и получил дисквалификацию.
После дисквалификации Шандора Шаолиня Лю, тройка призеров приобрела такой вид:
Напомним, что состоялся финал в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина среди смешанных команд.