Китаєць став Олімпійським чемпіоном з шорт-треку після дискваліфікації угорського спортсмена

На Олімпіаді-2022 відбувся фінал у змаганнях з шорт-треку. Чоловіки змагалися на дистанції 1000 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фіналі брало участь п’ять спортсменів.
На фініші першим був представник Угорщини Шандор Шаолінь Лю. Проте судді анулювали його перемогу, через порушення правил на останніх метрах дистанції. На думку суддів угорський спортсмен штовхав китайця, через що й отримав дискваліфікацію.
Після дискваліфікації Шандора Шаоліня Лю, трійка призерів набула такого вигляду:
Нагадаємо, що відбувся фінал у змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну серед змішаних командах.