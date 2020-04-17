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У Китаї заявили про завезення коронавірусу в Ухань

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 13:21
У Китаї заявили про завезення коронавірусу в Ухань
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Китаї заявили, що про це свідчить послідовність генів у COVID-19

У Китаї заявляють, що коронавірусна інфекція була завезена в Ухань, де почалася епідемія. Про це заявив посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей в інтерв'ю росЗМІ.

Ханьхуей заявив, що про це свідчить послідовність генів у COVID-19.

"Вірус, що з'явився в Ухані на ринку морепродуктів - це вірус сукупності генів Н1. Раніше гаплотипу Н1 в Ухані був виявлений лише гаплотип Н3 і даний гаплотип не має ніякого відношення до ринку морепродуктів в Ухані", - заявляє посол.

Ханьхуей наголошує, що більш ранні послідовності генів Н13 Н38 ніколи не були виявлені в Ухані.

Нагадаємо, телеканал Fox News з посиланням на джерела заявив, що коронавірус COVID-19 виник в Уханьський лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом". За даними телеканал, Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни з виявлення і боротьби з вірусами.

Відзначимо, між США і Китаєм утворився конфліктів через виникнення коронавірусу. У США вважають, що він був спеціально створений за замовленням влади КНР, а в Китаї це спростовують. Дійшло до того, що Америка призупинила фінансування ВООЗ, яку підозрює у змові з китайською владою.

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