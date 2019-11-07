ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї заявили про готовність скасувати мита на товари із США

Новини » В світі     07.11.2019 - 15:15
У Китаї заявили про готовність скасувати мита на товари із США
Колаж РБК-Україна

Мита на товари готові скасувати в рамках майбутньої торгової угоди

У четвер, 7 листопада, у Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що домовилися з США поетапно скасувати мита, введені під час багатомісячної торговельної війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Очікується, що тимчасова торгова угода між США і Китаєм включає в себе обіцянку США відмовитися від мит на імпорт з Китаю на суму близько 156 мільярдів доларів, запланованих на 15 грудня.

Офіційний представник Міністерства торгівлі Гао Фенг заявив, що відміна тарифів є важливою умовою для будь-якої угоди, додавши, що США і Китай повинні одночасно скасувати деякі мита на товари один одного, щоб досягти "першої фази" торгової угоди.

"Торгова війна почалася з тарифів і повинна закінчитися скасуванням мит... Обидві сторони погодилися скасувати додаткові мита на різних етапах, оскільки обидві сторони досягли прогресу у своїх переговорах", - сказав Фенг, не уточнивши терміни, коли це має статися.

Нагадаємо, зустріч між лідерами США і Китаю, на якій повинна бути укладена частина торгової угоди, може пройти в Швеції або Швейцарії. При цьому американська сторона не виключає, що угоду можуть відкласти або вона зовсім не буде укладена.

Підписання частини торгової угоди було заплановано спочатку на 13 листопада, проте саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому планувалося укладення угоди, був скасований.

У США назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа з Зеленським Підписання торгової угоди між США і Китаєм можуть відкласти
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся