У Китаї заявили про готовність скасувати мита на товари із США

Колаж РБК-Україна

Мита на товари готові скасувати в рамках майбутньої торгової угоди

У четвер, 7 листопада, у Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що домовилися з США поетапно скасувати мита, введені під час багатомісячної торговельної війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Очікується, що тимчасова торгова угода між США і Китаєм включає в себе обіцянку США відмовитися від мит на імпорт з Китаю на суму близько 156 мільярдів доларів, запланованих на 15 грудня.

Офіційний представник Міністерства торгівлі Гао Фенг заявив, що відміна тарифів є важливою умовою для будь-якої угоди, додавши, що США і Китай повинні одночасно скасувати деякі мита на товари один одного, щоб досягти "першої фази" торгової угоди.

"Торгова війна почалася з тарифів і повинна закінчитися скасуванням мит... Обидві сторони погодилися скасувати додаткові мита на різних етапах, оскільки обидві сторони досягли прогресу у своїх переговорах", - сказав Фенг, не уточнивши терміни, коли це має статися.

Нагадаємо, зустріч між лідерами США і Китаю, на якій повинна бути укладена частина торгової угоди, може пройти в Швеції або Швейцарії. При цьому американська сторона не виключає, що угоду можуть відкласти або вона зовсім не буде укладена.

Підписання частини торгової угоди було заплановано спочатку на 13 листопада, проте саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому планувалося укладення угоди, був скасований.