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В Китае заявили, что форум G20 "неподходящее место" для обсуждения ситуации в Украины

Автор: Наталья Юрченко

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что на повестке дня форума стран "Большой двадцатки" не должно быть политических вопросов и проблем безопасности. Это касается и ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.

"Группа двадцати - это главный форум международного экономического сотрудничества, и это неподходящее место для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, таких как Украина", - заявил Чжао.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Китай готов предоставить России помощь. При этом в Пентагоне предупредили Китай о последствиях в случае оказания экономической и военной помощи РФ.

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